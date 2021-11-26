Симферополь, 26 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Наращивая своё военное присутствие в Чёрном море, Соединённые Штаты и их партнёры сознательно идут на эскалацию военного конфликта. Об этом заявил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Mil.gov.ua Инцидент на Чёрном море

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«К сожалению, идёт эскалация ситуации», — подчеркнул в беседе в РИА Новости Форманчук.

Он напомнил, что в Чёрном море только в 2021 году побывали около 40 кораблей США и членов НАТО.

«Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идёт скоординированная эскалация напряжения в Чёрном море», — отметил общественный деятель.

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Он также подчеркнул, что Россия готова нейтрализовать любую военную угрозу своими собственными возможностями.

«Военная группировка, дислоцированная в Крыму, готова к любой военной провокации», — добавил глава общественной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября ракетный эсминец военно-морских сил Соединённых Штатов Arleigh Burke направляется в Чёрное море для участия в операциях с партнёрами по Североатлантическому альянсу. Слежение за ним сразу же начал Черноморский флот.

Напомним, США и их сателлиты в последнее время резко усилили военно-морское присутствие в Чёрном море и участили проведение манёвров.