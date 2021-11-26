Сеул, 26 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Заседание Совместного комитета Южной Кореи и Китая по вопросам экономического сотрудничества состоится 30 ноября в формате видеоконференции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Китай — Южная Корея

По их словам, южнокорейскую сторону представит второй заместитель министра иностранных дел Чхве Чжон Мун, а китайскую — заместитель министра коммерции Жэнь Хунбинь.

Известно, что представители двух стран обсудят торговое и инвестиционное сотрудничество, активизацию культурных обменов, а также вопросы регионального и многостороннего сотрудничества.

Совместного комитета Южной Кореи и Китая по вопросам экономического сотрудничества — ежегодная встреча представителей двух стран, на которой обсуждаются все вопросы, представляющие взаимный интерес в экономической сфере.