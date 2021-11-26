Мадрид, 26 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Снег, дождь, сильный ветер и морские штормы на побережье Галисии и на северо-востоке Пиренейского полуострова привели в состояние погодной тревоги 11 населенных пунктов Испании. Об этом пишет агентство EFE.

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Особое внимание уделяется Канарским островам и Каталонии, где активирован оранжевый уровень («значительный риск»).

По данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), в Каталонии с полудня 26 ноября ожидаются волны от 3 до 4 метров на побережье Жироны, где также будут дуть сильные северо-восточные ветры до 80 км/ч, как и в провинции Таррагона.