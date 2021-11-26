Москва, 26 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Правительство России утвердило критерии, определяющие отнесение организаций в сфере тепло‑ и водоснабжения к сетевым и транзитным. Об этом 26 ноября сообщает сайт правительства.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Водопровод

В соответствующих постановлениях правительства устанавливают чёткие критерии отнесения владельцев сетей к сетевым организациям в сфере тепло‑ и водоснабжения. К примеру, определяется минимальный срок владения сетями, технические показатели сетей, а также показатели организаций.

В правительстве уточнили, что в настоящее время сетевыми и транзитными организациями в сфере тепло‑ и водоснабжения считаются любые организации считаются любые организации, владеющие тепловыми, водопроводными и канализационными сетями. Однако на практике далеко не все из них могут поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии, в результате происходит недофинансирование ремонта, случаются частые аварии. В результате потребитель получает услуги худшего качества.

«Постановления правительства разработаны Минстроем для реализации норм закона, который был принят в апреле 2020 года», — говорится в опубликованной информации.