Москва, 26 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил значимость сотрудничества РФ и Китая в научно-технической и инновационной сферах. Об этом говорится в поздравлении Путина участникам и гостям церемонии закрытия Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Этот масштабный, комплексный межгосударственный проект в полной мере продемонстрировал значимость сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах в рамках отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, существующих между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — говорится в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что основную часть программы перекрестных годов удалось реализовать, несмотря на ограничения в связи с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФСергей Лавров26 ноября будет принимать участие во встрече глав МИД в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК).

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