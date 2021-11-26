Минск, 26 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В международный розыск объявил бывшего актера ряда театров Белоруссии и режиссера Вячеслава Сикору по уголовному делу о разжигании социальной вражды, клевете, оскорблении президента республики и представителей власти белорусский Следственный комитет (СК). Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба СК Белоруссии.

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Уточняется, что, согласно данным следователей, с августа по сентябрь 2020 года Сикора публиковал на своих страницах в соцсетях видеоролики, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности, а также оскорблял президента Белоруссии Александра Лукашенко с правоохранителями, а также призывал к нарушающим общественный порядок и неповиновению органам власти действиям.

Помимо этого, указывается, что бывшему актеру предъявлено обвинение по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности), ст.188 (клевета), ч.1 ст.368 (оскорбление президента Белоруссии) и ч.1 ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей) УК республики.

«По ходатайству следователей прокурором в отношении могилевчанина санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина скрылся от органов уголовного преследования до возбуждения уголовного дела и в настоящее время объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасения в связи с тем, что мигранты из Афганистана могут в ближайшее время проникнуть на территорию Белоруссии.