Москва, 26 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Российская экономика может извлечь выгоды из глобальной налоговой реформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал информацию о том, что российские промышленники раскритиковали идею всемирного налогообложения.

Налоги

«США и страны Евросоюза не первый раз пытаются перераспределить доходы крупных корпораций в адрес своих бюджетов, — сказал Ануреев. — Многочисленные таможенные пошлины, «антидемпинговые» штрафы, санкции — вот примеры такого перераспределения. Просто в 2021 году обострилась проблематика огромных бюджетных дефицитов и суверенных долгов этих стран, из-за чего возросли их перераспределительные проекты. Россия вполне может извлечь плюсы из глобальной налоговой реформы. В офшоры продолжают выводиться огромные средства, даже несмотря на пересмотры налоговых соглашений с самыми популярными офшорными юрисдикциями».

Как пояснил Ануреев, профессиональная дискуссия по прогрессивному налогообложению быстро упирается именно в вывод денег в офшоры.

«Пока проекты новых глобальных налогов обсуждаются, у РФ остается возможность направлять эти налоги в свой бюджет. Если же внутри России не будет достигнут политический консенсус, то деньги просто уйдут в бюджеты США и Евросоюза, — предупредил Ануреев. — Глобальный налог на прибыль в 15% пока все равно меньше ставки российского налога на прибыль в 20%, и добросовестные налогоплательщики никак не пострадают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в идее обложить крупнейшие компании единым 15-процентным налогом усмотрели угрозу существующим льготным налоговым режимам в России.