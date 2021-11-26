Красноярск, 26 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 711 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 149 800. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Иланский район.

Из 711 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 177 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 41 (0,5%), в Шарыпово — 36 (1,2%), в Норильске — 31 (0,4%), в Назарово — 29 (1,0%), в Минусинске — 24 (0,4%), в Канске — 22 (0,4%), в Боготоле — 18 (2,1%), в Дивногорске — 16 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Иланском — 32 (2,3%), Нижнеингашском — 28 (1,7%), Богучанском — 27 (0,9%), Дзержинском — 25 (2,5%), Абанском — 16 (1,0%), Шарыповском — 15 (1,5%), Кежемском — 15 (0,8%) и Ужурском — 15 (0,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4396 человек, снято с наблюдения — 4399. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 682 (-3) человек.

За последние сутки в регионе проведено 15 546 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 251 454.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 35 пациентов с коронавирусом.