Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Арбитраж Свердловской области удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к крупнейшему производителю титана для Boeing — ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». С последнего было взыскано более 651 млн рублей, которые фигурировали в споре как ущерб, причинённый почвам. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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Помимо основной суммы в 651 633 750 рублей, ответчику предстоит выплатить в госбюджет 200 тыс. рублей госпошлины.

Третьими лицами в споре выступали Минобороны РФ и Нижнетагильское лесничество, которое является филиалом ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» того же министерства. Лесничество привлекли в спор в связи с тем, что ему на праве бессрочного пользования принадлежит участок, на котором прошла проверка. И именно лесничество в своё время согласовало «предоставление права пользования ответчиком частью земельного участка».

Вред, причинённый почвам, взыскивали «в стоимостной форме» для участка смежного с участком с кадастровым номером 66:08:0701005:16. На публичной кадастровой карте участок с таким номером имеет площадь 3 526 788 кв. м. Он расположен у северной границы города Верхняя Салда и предназначен — «для размещения шламонакопителя».

Напомним, иск был подан в мае 2021 года.

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Среди крупных акционеров компании-ответчика, по данным на конец июня 2021 года, отметилось ООО «РТ-Развитие бизнеса» из дивизиона госкорпорации «Ростех». Ему принадлежит 25%+одна акция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом же году в Красноярском крае Росприроднадзор взыскал с «дочки» «Норникеля» 146,2 млрд рублей. Сумма также фигурировала как компенсация ущерба окружающей среде.