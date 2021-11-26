Уфа, 26 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Предпринимателям предложили инвестировать в строительство кирпичного завода в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба корпорации развития региона.

(сс) annca Кирпичи

Сообщается, что сотрудники этой корпорации разработали новое бизнес-предложение по строительству завода по производству кирпича в селе Верхние Татышлы Татышлинского района. На реализацию данного проекта требуется направить 180 млн рублей, при этом будут созданы 50 новых рабочих мест.

На выбранном земельном участке расположены объекты недвижимости, предназначенные для открытия фабрик, заводов или комбинатов. При этом инвестор сможет рассчитывать на включение данного инвестпроекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены принять закон о налогообложении резидентов ТОСЭР.