Архангельск, , 10:45 — REGNUM Ледовые условия в Северном Ледовитом океане в 2030—2050 гг. по прогнозным оценкам изменятся в сторону более лёгких, но незначительно, поскольку на эти годы придётся фаза понижения температуры воздуха в ходе 74-летнего колебания. Об этом ИА REGNUM заявил первый заместитель генерального директора-директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Атомфлот Фото пресс-службы ФГУП «Атомфлот»

В 2018 году ФГБУ «ААНИИ» подготовило для «Атомфлота» отчёт «Прогнозные оценки состояния морского льда в период 2030—2050 гг.». По словам Леонида Ирлицы, ученые пришли к выводу, что ледовые условия в Северном Ледовитом океане в 2030—2050 гг. ожидаются более легкими с августа по октябрь. Сезонного исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане к 2050 году не произойдет.

Директор по судоходству «Атомфлота» отметил, что лёдообразование впервые за последние семь лет в акватории Севморпути началось на две недели раньше. Уже с начала ноября на некоторых участках трассы движение без ледокольной проводки невозможно.

«Без атомных ледоколов представить эффективную эксплуатацию акватории Северного морского пути невозможно», — добавил представитель «Атомфлота».