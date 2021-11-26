Омск, , 10:45 — REGNUM В Омске за неделю с 16 по 23 ноября белокочанная капуста подорожала на 11%, варёная колбаса — на 9%. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в мэрии города.

Капуста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным департамента городской экономической политики, за неделю в Омске снизились цены на огурцы (на 16%), помидоры (на 11%), репчатый лук (на 8%). На 5,4% подешевел шампунь.

«Изменение цен чуть ниже пятипроцентной отметки наблюдается на подсолнечное масло (на 4,9%) и чай черный байховый (на 4,8%)», — говорится в сообщении мэрии.

Жирный творог подорожал на 2,6%, овощные консервы для детского питания — на 2,9%.

В группе непродовольственных товаров на 3−4,5% подорожали мыло, зубные щётки, свечи, детские кремы, женские гигиенические средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю значительнее всего выросли в цене белокочанная капуста, картофель и морковь.

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