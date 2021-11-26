Париж, 26 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея специализированного учреждения ООН по вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО) одобрила кандидатуру Болгарии на членство в Комитете всемирного наследия указанной организации. Об этом 26 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

В ходе сессии ГА ЮНЕСКО в Париже 25 ноября абсолютное большинство делегатов выступили за активное присутствие Болгарии в решении вопросов сохранения памятников архитектуры, истории и письменности во всем мире.

«Избрание нашей страны в Комитет является признанием усилий официальной Софии в деле защиты культурных ценностей», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Болгарии.

Напомним, на сегодняшний день в список всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Болгарии внесены 10 объектов. Среди них — «Мадарский всадник», Старый Несебр, Рилский монастырь и Национальный парк «Пирин».