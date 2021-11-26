Кабул, , 10:42 — REGNUM В Афганистане скончался Барат Али Фадаи Херави, известный в стране поэт. По данным информационного агентства Shafaqna, в четверг, 25 апреля, деятели культуры Герата объявляли о смерти Херави.

Ему было около 92 лет, по сообщениям, он несколько лет боролся с болезнью.

«Харим Раз» — это подборка самых важных работ Барата Али Фадаи Херави — «Плач крови», «Сокровище секретов», «Секреты речи», «Путь света» и «Сокровища в руинах», которые ранее были опубликованы отдельными изданиями.

Али Фадаи Херави имел репутацию автора «Поэзии сопротивления», его стихи были очень популярны среди народа. Он был известен как «Шейх поэтов» из-за своей долголетней творческой деятельности.