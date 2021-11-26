Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2022 году коснется, прежде всего, поездок по разовым билетам, которыми, в основном, пользуются гости города, а не жители. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Жетон в метро Петербурга

"Можно сказать, что это «гостевой тариф». Доля таких поездок в общественном транспорте Петербурга не превышает 15%. Им пользуются порядка 10% пассажиров», — заявил Беглов.

Речь идет о классических жетонах и бумажных билетах, на замену которым давно уже пришли электронные носители, в частности, пополняемая карта «Подорожник». К тому же все больше жителей города получают «Единую карту петербуржца» (ЕКП), по которой проезд в метро сейчас обходится в 39 рублей при использовании карты в физическом виде и 33 рубля при пользовании транспортным приложением.

«Мы хотим, чтобы все платежи в сфере транспорта были прозрачными. Четко видеть пассажиропоток, своевременно реагировать на его изменения — это очень важно. Чем больше петербуржцев будут использовать безналичный расчет — долгосрочные проездные или банковские карты — тем точнее и быстрее будет реагировать город», — сообщил губернатор.

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Напомним, с 1 января 2022 года стоимость одного жетона в метро составит 65 рублей, в 60 рублей обойдется разовая поездка в наземном транспорте. Поездка в метро по «Подорожнику» будет стоить 45 рублей, в наземном транспорте — 40 рублей. Наиболее выгодными станут поездки в метро, оплаченные ЕКП, они обойдутся в среднем в 35 рублей. На сегодня ЕКП получили 940 тыс. петербуржцев.