Варшава, , 10:39 — REGNUM Аналитик Павел Хмелевский на страницах польского журнала Do Rzeczy обвинил папу Римского в «ухудшении имиджа Польши в мире».

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

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По его словам, Франциск сделал проблему миграции стержнем своего понтификата.

«Например, нам известно, что секретарь Святого Престола на встрече с министром иностранных дел России критиковал Польшу за политику на границе с Белоруссией», — привел пример журналист.

Однако польские епископы, считает автор, должны сосредоточиться на «отстаивании государственных интересов Польши, а не на формировании идеологии открытых границ, мотивированной верностью политике Ватикана».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.