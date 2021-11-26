Вашингтон, 26 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 260 миллионов. Об этом 26 ноября свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По информации университета, по состоянию на 10:00 мск в мире было выявлено в общей сложности 260 092 573 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 182 569 и что в настоящее время в мире использовано свыше 7,5 млрд доз вакцин от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Сингапура ограничили въезд иностранцев из ЮАР и ряда других государств Африки в связи с обнаружением в регионе нового штамма коронавируса.