Бишкек, , 10:37 — REGNUM Бюджет Киргизии каждый месяц терял на границе около 1 млрд сомов (877 млн рублей) в виде налогов. Об этом заявил председатель налоговой службы Алтынбек Абдувапов на пресс-конференции 25 ноября.

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

По его словам, сложившуюся ситуацию сложно изменить, поскольку есть «определенные силы», которые будут пытаться «ставить палки в колёса», чтобы оставить всё как раньше.

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Также глава налоговой службы отметил, что подчиненное ему ведомство считает приоритетными три основным направления деятельности.

«Это администрирование товаров из стран Евразийского экономического союза, налоговое администрирование и, в частности, повсеместное внедрение работающих онлайн контрольно-кассовых машин, а также проект «Смарт салым»», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что «Смарт салым» — это проект по фискализации налоговых процедур в Киргизии. Он включает в себя ряд компонентов: электронные счета-фактуры, автоматизированную систему управления автозаправками, электронные товарно-транспортные накладные, работающие онлайн программные кассовые аппараты, маркировку товаров, а также усовершенствование других налоговых услуг.

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