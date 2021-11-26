Самара, , 10:37 — REGNUM Доследственную проверку по факту обнаружения тел двух мужчин после тушения пожара организовали в Самаре. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Под мостом Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По версии следствия, ночью 26 ноября 2021 года после тушения пожара около автомобильного моста по улице 22-го Партсъезда г. Самары были найдены тела двух мужчин.

«По предварительным данным, следов легковоспламеняющихся жидкостей на телах и одежде погибших не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сейчас следователи устанавливают личности погибших и все обстоятельства произошедшего.