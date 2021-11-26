Самара, 26 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту обнаружения тел двух мужчин после тушения пожара организовали в Самаре. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Под мостом

По версии следствия, ночью 26 ноября 2021 года после тушения пожара около автомобильного моста по улице 22-го Партсъезда г. Самары были найдены тела двух мужчин.

«По предварительным данным, следов легковоспламеняющихся жидкостей на телах и одежде погибших не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сейчас следователи устанавливают личности погибших и все обстоятельства произошедшего.