Рыбинск, Ярославская область, , 10:34 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в результате коммунальной аварии без воды и тепла остались три микрорайона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу администрации Рыбинска Дениса Добрякова.

Коммунальная авария в Рыбинске Денис Добряков/vk.com

26 ноября глава города Денис Добряков сообщил о том, что микрорайоны Мариевка, БАМ и Веретье-3 остались без отопления и воды из-за прорыва на магистральном водоводе. Сейчас в Рыбинске собирается комиссия по ЧС.

«Отопление — главная проблема Рыбинска сегодня. Аварии во всех районах города. Полиграф, 50 лет ВЛКСМ, Северный в этом году чаще всех попадают под отключение. На днях большая авария оставила без тепла и горячей воды густонаселённую Гору, вчера из-за работ на улице Кирова прекратили подачу ресурса в Центре. Сегодня «Северный водоканал» сообщил о прорыве на водоводе 1200. В результате без воды Веретье-3, БАМ, Мариевка. Сейчас решают вопрос о подвозе воды к социальным объектам», — пишет Дмитрий Добряков в социальных сетях.

Причиной коммунального коллапса чиновник называет износ сетей в городе.

«Износ труб — 80%. В этом году на городских теплосетях произошло 800 аварий. Поставщик тепла заменил 10 км труб. Но этого мало, чтобы переломить ситуацию, необходимо менять около 40 км теплотрасс в год», — пояснил Денис Добряков.

Ранее 25 ноября из-за проведения аварийных работ в Рыбинске от теплоносителя отключили 196 домов. Эта коснулось МКД в центральной части города.