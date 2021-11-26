Пермь, , 10:33 — REGNUM В Перми начали реставрировать объект культурного наследия регионального значения — «Дачу Синакевича». Об этом в Instagram-аккаунте сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Дача А.В. Синакевича Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров

Он подчеркнул, что перед реставраторами стоит задача — максимально сохранить аутентичные детали здания, воссоздать деревянные конструкции и архитектурный декор. Контролировать работы подрядчика на всех этапах будет Городской центр охраны памятников.

Работы продлятся до сентября 2022 года. Сначала запланировано укрепление несущих конструкций, замена фундамента. В следующем году — устройство кровли, ремонт балконов, воссоздание утраченных элементов фасада, реставрация печи и другие работы. Объект также будет адаптирован для маломобильных людей. Дальнейшее использование здания пока обсуждается.

Добавим, в 2020 году был проведен комплекс противоаварийных работ и объект законсервировали.

Дача А.В. Синакевича состоит из дома и флигеля, расположена на высоком берегу Камы, на территории дачного поселка, сформированного на рубеже XIX—XX веков, в первой от реки линии застройки в сосновом бору.

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