Пермь, 26 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Перми начали реставрировать объект культурного наследия регионального значения — «Дачу Синакевича». Об этом в Instagram-аккаунте сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Дача А.В. Синакевича

Он подчеркнул, что перед реставраторами стоит задача — максимально сохранить аутентичные детали здания, воссоздать деревянные конструкции и архитектурный декор. Контролировать работы подрядчика на всех этапах будет Городской центр охраны памятников.

Работы продлятся до сентября 2022 года. Сначала запланировано укрепление несущих конструкций, замена фундамента. В следующем году — устройство кровли, ремонт балконов, воссоздание утраченных элементов фасада, реставрация печи и другие работы. Объект также будет адаптирован для маломобильных людей. Дальнейшее использование здания пока обсуждается.

Добавим, в 2020 году был проведен комплекс противоаварийных работ и объект законсервировали.