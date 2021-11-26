Космонавты РФ начали подготовку к операциям с Crew Dragon
Москва, 26 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Российские космонавты готовятся к некоторым операциям с кораблём Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, когда проходят подготовку по американскому сегменту МКС. Об этом сообщил 26 ноября исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.
«Пока с самим кораблем нет, с операциями совместно с Crew Dragon они знакомятся, потому что это общая задача», — рассказал Крикалёв ТАСС.
Он рассказал, что план подготовки на Crew Dragon будет уточняться. Космонавты должны научиться взаимодействию с индивидуальными средствами защиты — скафандрами, ложементами, а также подготовиться к возможным аварийным ситуациям.
По словам Крикалёва, перекрестные полеты для космических программ России и США целесообразны, это повысит надежность системы. При каких-либо отказах у каждой из сторон будет представитель на своем сегменте.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты могли бы летать на кораблях Crew Dragon в рамках перекрестных полетов.
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