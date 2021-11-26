Москва, 26 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Российские космонавты готовятся к некоторым операциям с кораблём Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, когда проходят подготовку по американскому сегменту МКС. Об этом сообщил 26 ноября исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

«Пока с самим кораблем нет, с операциями совместно с Crew Dragon они знакомятся, потому что это общая задача», — рассказал Крикалёв ТАСС.

Он рассказал, что план подготовки на Crew Dragon будет уточняться. Космонавты должны научиться взаимодействию с индивидуальными средствами защиты — скафандрами, ложементами, а также подготовиться к возможным аварийным ситуациям.

По словам Крикалёва, перекрестные полеты для космических программ России и США целесообразны, это повысит надежность системы. При каких-либо отказах у каждой из сторон будет представитель на своем сегменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты могли бы летать на кораблях Crew Dragon в рамках перекрестных полетов.

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