Кызыл, 26 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Туве за неделю с 15 по 22 ноября наиболее сильно подорожали некоторые виды овощей, а также пшеничная мука. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

(сс) Alexas_Fotos Мука

Так, лидером по росту цен оказалась белокочанная капуста, подорожавшая сразу на 10,94% или 4,37 рубля до 44,31 рубля. 1 кг моркови на 22 ноября стоил 63,28 рубля (+2,83 за неделю), муки — 43,85 рубля (+1,91).

За тот же период подешевели свежие огурцы — на 9,49 рубля до 139,41 рубля за 1 кг, мясные консервы для детского питания — на 31,49 рубля до 1012,16 и свежие помидоры — на 4,79 рубля до 189,64.