Красноярск, 26 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Адвокат подозревается в мошенничестве в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере») возбуждено против адвоката коллегии адвокатов Советского района Красноярска.

По версии следствия, в 2020 году адвокат заключила соглашение с красноярцем на оказание услуг юридической помощи его брату. Мужчина находился под стражей по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Красноярец попросил адвоката посодействовать в назначении его брату более мягкого приговора. Защитник обманула мужчину, заявив, что может решить этот вопрос через знакомых должностных лиц в судебных органах. Им якобы необходимо передать 1 млн рублей.

Мужчина взял кредит в банке и передал деньги адвокату. Получив деньги, подозреваемая распорядилась ими по своему усмотрению.

В 2020 году суд признал жителя Красноярска виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему было назначено наказание — три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Подозреваемая задержана. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, адвоката обвинили в покушении на мошенничество в Самаре.

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