Сингапур, 26 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Власти Сингапура ограничили въезд иностранцев из ЮАР и ряда других государств Африки в связи с обнаружением в регионе нового штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Сингапур

«Начиная с 28 ноября лица, посетившие Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибию, ЮАР, Эсватини, не смогут въехать или сделать транзит в Сингапуре», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на данный момент новый штамм коронавируса B.1.1.529 не был обнаружен на территории Сингапура.