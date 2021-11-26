Севский район, Брянская область, 26 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Более 200 литров домашнего вина пытался ввезти в Россию гражданин Молдавии через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянской таможни.

Https://ctu.customs.gov.ru/ Контрабанда домашнего вина

При досмотре автомобиля, на котором передвигался иностранец, таможенные инспекторы обнаружили пластиковые бутыли с домашним вином. В общей сложности мужчина пытался ввезти в Россию 267 литров спиртного напитка. По его словам, он не знал, что через границу можно перемещать не более пяти литров алкоголя, а вся партия предназначалась исключительно для личного употребления.

В отношении иностранца возбуждено дело об административном правонарушении.