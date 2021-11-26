Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM Порядка $3,5 млрд будет составлять стоимость строительства газопровода «Пакистанский поток». Об этом 26 ноября рассказал министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству РФ и Пакистана, которое проходит в Екатеринбурге.

Газ 34regiongaz.ru

«Пакистано-российский трубопровод «Пакистанский поток» — это ключевой проект, который будет стоить $3,5 млрд, и это будет иметь огромное значение и для Пакистана, и для России с точки зрения инвестиций», — сказал он.

При этом ранее пакистанский посол в России Шафкат Али Хан рассказал, что стороны могут в скором времени начать осуществлять проект «Пакистанский поток» и им нужно только согласовать несколько вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что порядка 16 млрд кубометров в год, вместо предполагавшихся ранее 12,4 млрд кубометров в год, может достичь мощность газопровода «Пакистанский поток».