Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Смольный разрешил комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга авансировать затраты на строительство «коричневой» и продолжение «оранжевой» линии метро, а также Московско-Дунайской развязки. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Северной столицы.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, КРТИ разрешено перераспределить средства и направить 3,4 млрд рублей на строительство «коричневой» линии метро — от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», и 1,2 млрд рублей на продолжение «оранжевой» линии, на участке от действующей станции «Спасская» до будущей станции «Горный институт».

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Напомним, с середины октября 2021 года АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) стала преемником в части коллектива обанкротившегося «Метростроя» МССС — совместное предприятие правительства Санкт‑Петербурга (65%) и Группы ВТБ (35%). Федеральные власти прописали 37 пунктов, по которым в ближайшее время МССС должно будет начать работу.

Еще 2 млрд рублей будет направлено на строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Напомним, в рамках реализации проекта предусмотрено строительство эстакады длиной 661,52 метра, путепровода длиной 924 метра, пешеходного моста длиной 93 метра и трех пешеходных тоннелей.

Как сообщалось ранее, строительство транспортной развязки в Московском районе обеспечит завершение формирования широтной магистрали, дублирующей перегруженный участок КАД на участке от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе. Также объект позволит повысить эффективность работы развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, обеспечит развитие автомобильных подходов к грузовому терминалу аэропорта «Пулково» и совершенствование транспортных связей грузо-формирующих объектов Санкт‑Петербурга с автомобильной дорогой федерального значения М-10 «Россия».

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Еще 380 млн рублей будет выделено подрядчику на строительство подземного перехода в районе «Лахта Центра». Ранее ИА REGNUM сообщало, что он свяжет между собой сам комплекс, ближайшую железнодорожную станцию и остановки общественного транспорта. Стоимость строительства перехода летом 2021 года оценили в 1,28 млрд рублей. Он должен появиться до 15 ноября 2023 года.

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