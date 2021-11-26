26 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Значительное ускорение европейской интеграции вполне не исключено. Такое развитие событий крайне долгожданно, если учесть возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году. Одной только мысли о том, что события могут пойти по этому сценарию, должно быть достаточно, чтобы до поседения напугать большинство европейцев и подтолкнуть их к всё более быстрой интеграции, несмотря на препятствия.

Александр Белов, , 13:22 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон намерены в ближайшее время подписать двухстороннее соглашение — Квиринальский договор, названный так по одному из дворцов в Риме, — направленное на более тесное промышленное и стратегическое сотрудничество обеих стран. Тем не менее новая ось Парижа и Рима этим не ограничится, поскольку она вполне может изменить динамику лидерства внутри всего Европейского союза, пишет почетный профессор экономики Нью-Йоркского университета Мелвин Краусс в статье, вышедшей 25 ноября в The Strategist.

Италия

Этот зарождающийся альянс Драги и Макрона на первый взгляд может показаться чем-то странным, поскольку некоторые во Франции по-прежнему относятся к итальянцам несколько пренебрежительно. Однако сегодня, когда у руля республики стоит крайне компетентный и опытный Драги, осуждать итальянцев за их политику намного сложнее.

За какие-то 10 месяцев после прихода к власти Драги стал одним из наиболее влиятельных и уважаемых политиков ЕС. Еще до прошедшего в октябре саммита «Большой двадцатки» в Риме он провел встречу с президентом США Джо Байденом, и то, что она проводилась один на один, свидетельствует о важной позиции итальянского лидера в трансатлантическом альянсе. По данным издания The New York Times, Байден дал понять, что «Италия и США должны показать, что демократии могут функционировать успешно и что господин Драги был тому примером».

Эмманюэль Макрон и Джо Байден The White House

Тем не менее Драги демонстрирует миру не только то, что Италия может функционировать подобно другим богатым и современным странам. Занимающий решительные проевропейские, проамериканские и пронатовские позиции премьер-министр также сделал ряд искусных политических шагов, которые могут изменить облик Европы и ЕС. Прежде всего, он навел прочные мосты с Макроном. Если они будут работать вместе, у этих двух лидеров есть прекрасная возможность теперь, когда Ангела Меркель уходит после 16 лет с поста канцлера ФРГ, в большей мере начать влиять на политику ЕС — от вопросов экономики до обороны. Осязаемым результатом их нового сотрудничества стал Квиринальский договор, который заполнит оставленный уходом Меркель вакуум.

Если им будет сопутствовать успех, центр влияния в ЕС сместится на юг — и в сторону более тесной европейской интеграции. Здесь позиции Макрона и Драги сходятся, в том числе по вопросу общеевропейской безопасности. Они оба уверены в способности ЕС действовать в качестве независимой силы без отказа от своих обязательств в рамках НАТО.

Необходимость такого развития событий понимает и сам Байден. Как сообщает The New York Times, во время их встречи в октябре «Байден указал Драги, что, по его мнению, сильный Европейский союз — даже такой, в котором есть общие вооруженные силы, — в интересах США». Если учесть, что Вашингтон всё больше сфокусирован на Азиатско-Тихоокеанском регионе, общие вооруженные силы ЕС — это как раз то, что нужно США.

По мере того как Китай при Си Цзиньпине начинает проводить всё более воинственный курс, общая армия ЕС могла бы заполнить вакуум, который создают попытки НАТО переориентироваться в стороны Азии. Неправильно утверждать, что США, перенаправляя свое внимание на Азию, отворачиваются от Европы. Поддержка большей военной независимости ЕС означает, что НАТО сможет сфокусироваться на КНР, которая представляет для Европы такую же военную угрозу, как и для США.

В любом случае молчаливая поддержка администрацией Байдена объединенных европейских сил обороны даст Драги и Макрону дополнительные возможности для продвижения этой идеи. Учитывая возможность сильного противодействия со стороны Германии и некоторых стран Центральной Европы, это вряд ли можно считать свершившимся фактом.

Марио Драги European Parliament

Потенциал альянса Драги и Макрона нарастает благодаря тому факту, что новое немецкое правительство, возможно, с гораздо большим сочувствием относиться к их мировоззрению, чем когда-либо это делала Меркель. На смену «фрау Нейн», которая выступала против большинства направленных на углубление европейской интеграции инициатив, придет добродушный «господин Возможно». Хотя нового канцлера ФРГ социал-демократа Олафа Шольца придется убедить в преимуществах перемен, особенно в части более глубокой интеграции, он не станет отвергать новые предложения, как было на протяжении последних 16 лет при Меркель. Шольц будет также работать совместно с партнерами по коалиции, которые в гораздо большей степени открыты для интеграции.

Трехпартийное коалиционное правительство Германии, состоящее из социал-демократов, «зеленых» и свободных демократов, могло бы оказаться благом для европейского проекта, и не только в отношении оборонной политики. По самым разным вопросам, от финансового и валютного союза до еврооблигаций, Китая и России, Драги и Макрон больше не будут биться головой о закрытую дверь.

Значительное ускорение европейской интеграции вполне не исключено. Такое развитие событий крайне долгожданно, если учесть возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году. Одной только мысли о том, что события могут пойти по этому сценарию, должно быть достаточно, чтобы до поседения напугать большинство европейцев и подтолкнуть их к всё более быстрой интеграции, несмотря на препятствия.