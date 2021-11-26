Челябинск, 26 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Челябинске замначильника службы экономической безопасности одного из предприятий ОПК отправили в колонию на семь с половиной лет. Его признали виновным в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба областного УФСБ.

Picserver.org Коррупция

Приговор вынес Металлургический райсуд Челябинска. По данным следствия, обвиняемый и осуждённый ранее технический директор получили от подрядчиков деньги и материальные ценности на общую сумму более 5 млн рублей. Взамен они должны были подписать акты о выполнении работ по монтажу оборудования, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа.

Суд назначил гражданину семь с половиной лет в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 10 млн рублей.