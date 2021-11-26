Горно-Алтайск, , 10:26 — REGNUM Регоператор по обращению с отходами в Республике Алтай вновь оштрафован за несвоевременный вывоз мусора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в ведомство поступает множество жалоб от жителей.

Мусор в Горно-Алтайске Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай

Граждане сообщают о переполненных мусорных контейнерах, несвоевременном вывозе, а также об отсутствии ограждений контейнерной площадки.

«Региональный оператор по-прежнему не обеспечивает достаточную периодичность вывоза мусора и очистку контейнерных площадок», — отметили в управлении.

Кроме автономного учреждения «Кызыл-Озек-Сервис», к ответственности привлечено также управление ЖКХ администрации Горно-Алтайска. Как отмечается, для регоператора и его должностных лиц это уже восьмой штраф, для управления — десятый.