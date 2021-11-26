Москва, 26 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Москве предоставленные инвесторам льготы помогут создать новые места приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом 26 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Unsplash На рабочем месте

Ожидается, что за пределами ТТК по программе стимулирования создания мест приложения труда будут построены промышленный технопарк, торговые и бизнес-центры, производственный комплекс и социальные объекты общей площадью 780 тыс. кв. метров.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на этих объектах смогут работать более 21,8 тысячи человек.

«Инвестиции в реализацию проектов в рамках соглашений составят 61,8 миллиарда рублей, застройщики получат от города льготы в совокупности на 34,1 миллиарда рублей», — сказал он.