Ульяновск, 26 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В 2022 году будут увеличены инвестиции в модернизацию тепловых сетей Ульяновска. Договорённость об этом была достигнута 25 ноября в Москве на встрече губернатора Ульяновской области Алексея Русских с генеральным директором «Т Плюс» Андреем Вагнером, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Встреча губернатора Ульяновской области Алексея Русских с директором «Т Плюс» Андреем Вагнером

Руководитель области напомнил, что «надёжное теплоснабжение» жилых домов и социальных объектов — «важнейшая задача» органов власти и ресурсоснабжающих организаций.

«Решить её можно только путём обновления теплоисточников и тепловых сетей. Поэтому важно, что в регионе ведётся планомерная системная работа в этом направлении, увеличивается объём инвестиций в модернизацию ТЭК», — сказал Алексей Русских.

По информации поставщика ресурсов, за последние два года объёмы перекладки трубопроводов в Ульяновске увеличились вдвое — до 17 км, вложено 1,4 млрд рублей.

Власти сообщают, что достигнута договорённость об увеличении в 2022 году частных инвестиций в развитие теплоэнергетического комплекса Ульяновска. При ремонте упор будет сделан на замене тепловых сетей, включая внутриквартальные сети.

Также стороны обсудили итоги подготовки коммунального комплекса к зиме.

Как сообщалоИА REGNUM, в Ульяновской области на подготовку к отопительному сезону направлено более 1 млрд рублей, в том числе в Ульяновске — 750 млн рублей.

Напомним, что с начала года в регионе построили две новые газовые котельные в городе Инзе, квартальную котельную в рабочем посёлке Чердаклы, газовую котельную для дворца культуры села Большая Кандала Старомайнского района. Также новая котельная будет у Карсунской районной больницы.