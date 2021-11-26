Ташкент, , 10:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 ноября принял делегацию Европейского союза во главе с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом. Об этом сообщает пресс-служба Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в начале встречи высокий представитель ЕС передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки», — говорится в сообщении.

Стороны с удовлетворением отметили активизацию двусторонних контактов и взаимодействия, в том числе в области экономики, верховенства закона, демократических преобразований, прав человека, безопасности и других приоритетных направлениях. Отмечалось, что динамично растет объем взаимной торговли, реализуются крупные инвестиционные проекты с привлечением передового опыта и технологий ведущих европейских компаний. Также, осуществляются важные совместные программы в образовательной сфере, в области безопасности, по борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

«Особое внимание уделено завершению переговоров и скорейшему принятию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС», — сообщает пресс-служба главы Узбекистана.