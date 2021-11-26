Черкесск, 26 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии объявлен режим проведения контртеррористической операции. Силовики ведут поиски двоих человек, готовящих теракт. Разыскиваемых ищут в десяти километрах юго-восточнее города Карачаевска, известно, что они вооружены, пишет Интерфакс.

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По данным представителя республиканского управления ФСБ, режим КТО действует на территории Карачаевского района. В связи с этим на участке горно-лесистой местности вблизи трассы Каменномост — Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань ограничено движение автотранспорта и перемещение граждан. Жителей района предупредили о необходимости воздержаться от посещения данной территории до снятия режима КТО.