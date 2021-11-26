Уфа, 26 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Рабочие места для инвалидов завода «Белавтодеталь» будут сохранены в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на рабочем совещании по вопросу организации работы завода «Белавтодететаль».

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Иванова напомнила, что в октябре текущего года инвалиды — сотрудники Уфимского филиала ООО «Автодеталь» направили в министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии обращение о предстоящем массовом сокращении работников.

«Согласно обращению, причиной массового сокращения работников Уфимского филиала ООО «Автодеталь» является продажа предприятия (земельный участок 7237 кв. метров и здания с прилегающей территорией 9003 кв. метров), находящихся в собственности Всероссийской организации слепых. Предупреждения о предстоящем увольнении, в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудникам не направлялись», — приводит ее слова пресс-служба.

Иванова подчеркнула, что рабочие места для инвалидов завода «Белавтодеталь» будут сохранены.

Сообщается, что завод «Белавтодеталь» является уникальным предприятием, где производят комплектующие. Здесь работают свыше ста инвалидов.

«Мы рассмотрим все варианты для развития завода. Так, в текущем году принято решение о субсидировании до 80% части затрат на техническое перевооружение производства. На эти цели выделено 20 млн рублей», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева, который сообщил, что сейчас руководство республики активно взаимодействует с представителями завода.

«Мы рассмотрим все возможности увеличения объемов производства завода, поддержим заводчан — обеспечим заказами», — заявил министр. Помимо этого, фонд развития промышленности Башкирии в 2020 году выделил 15 млн рублей на модернизацию завода. В результате были приобретены две единицы оборудования. Это позволило уменьшить трудоемкость операций в десять раз. Сообщается, что 25 ноября правление всероссийского общества слепых отказалось от планов по продаже имущества филиала завода «Белавтодеталь» в Уфе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права инвалидов.