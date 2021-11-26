Тбилиси, , 10:21 — REGNUM Факт появления на Черном море вначале военного американского корабля, а затем в небе над морем и военных самолетов НАТО в Грузии восприняли как намерение США и его союзников защитить Украину от вторжения России и четкий месседж президенту России Путину. Оба факта в течение дня обсуждала часть пользователей грузинских соцсетей.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Несмотря на протест России, над Черным морем в эти минуты реют 3 военных корабля НАТО (2 американских и 1 британский), что является четким посланием Путину — Запад не оставит Украину. А что делаем мы?» — написал на своей странице грузинский аналитик З.Б. В следующем посте, касающемся появления в Босфорском проливе американского военного корабля, констатировал: «Украина в противостоянии с Россией не одинока!»

«А мы переключились на бурление нашей экономики», — саркастично заметил А.Ч.

«В таком регионе, в каком находимся мы, и с таким вооружением, какое имеем, любое государство ударит нас по голове, когда ему вздумается, и отберет ту часть, какую пожелает. Наверное, наилучший вариант — размещение базы НАТО, даже одного подразделения будет достаточно. Но где нам до этого, Россия разозлится, и потом…» — не договорил М.Т.

«А мы утверждаем дружеские отношения с Россией», — иронично ответил на вопрос автора поста Г.Г.

«У нас одна тема — как бы не разозлить Россию», — поддержал беседу М.К.

«Не мы что делаем, а они что делали в 2008 [во время нападения Грузии на Южную Осетию и освобождения её войсками России — ИА REGNUM]? Полетали бы тогда», — пошутил Г.К.

«Очень интересно и странно то, что происходит сегодня в отношениях России и Украины. Россия хочет войны или Украина хочет вернуть территории и поэтому с помощью Запада начинает войну, немного сложно понять. Факт остается фактом, что Запад раздражает агрессивное поведение России», — отметил Ж.М.

Среди участников обсуждения были и недовольные отношением Запада к Грузии.

«Тут есть выборочность. Украина для Америки более ценна, нежели Грузия», — констатировала Т.П.

«Украина — одна из крупнейших стран Европы. Естественно, имеет большой вес и значение. И у нее большая диаспора в таких крупных и влиятельных странах, как США, Канада и другие. К тому же она крупный сосед НАТО и Евросоюза… Ее историческое значение велико, в том числе в отношении России», — попытался объяснить внимание к Украине З.Т.

«Потому что Украина показывает миру и Европе, что не хочет Россию, хочет Запада и мира…», — добавил Т.Ч.

Оказались среди пользователей и «инакомыслящие».

»По моей информации, до того, как началась война (российско-грузинская), на нашей территории находились американские военные, и им был дан приказ покинуть территорию Грузии», — поделился своими знаниями Т.Х.

«Ох, хотим 6-ой флот на Черном море на 3−4 месяца… Смотаются русские за Воронеж и Липецк. У страха глаза велики», — заметил З.Д.