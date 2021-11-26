Баку, , 10:21 — REGNUM Двух граждан Армении, один из которых был взят в плен в ходе военных столкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября, предал армянской стороне Азербайджан. Об этом 26 ноября сообщает азербайджанская государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Азербайджан «26 ноября передал Армении двух граждан армянского происхождения».

Также уточняется, что одним из них является Арамян Жираевич, задержанный «в раненом состоянии» в время военных столкновений на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники генпрокуратуры Армении арестовали и. о. командира батальона в связи потерей боевой позиции во время обострения конфликта на границе с Азербайджаном.