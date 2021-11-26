Кемерово, , 10:18 — REGNUM Патриарх Кирилл выразил соболезнования кузбассовцам в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная». Соболезнование поступило на имя губернатора региона Сергея Цивилева, сообщили в правительстве Кузбасса.

Патриарх Кирилл Patriarchia.ru

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«Разделяя с вами боль постигшей вас огромной утраты, возношу усердные молитвы ко Господу Иисусу Христу об упокоении душ усопших, о скорейшем избавлении оставшихся в шахте людей и об исцелении раненых», — говорится в сообщении.

В областной администрации отметили, что молебны о здравии пострадавших, о скорейшем завершении ликвидации последствий аварии и утешении семей, потерявших своих близких, проходят в религиозных организациях Кемеровской области разных конфессий.

Также священнослужители наравне с психологами оказывают поддержку родственникам пострадавших и погибших горняков.