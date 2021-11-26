Нур-Султан, , 10:17 — REGNUM Министерство обороны Казахстана проводит мониторинг специальностей военнослужащих срочной службы, которые сегодня востребованы на рынке труда, пишет BAQ.KZ.

По его результатам будет организована подготовка по рабочим специальностям. Молодые люди за время прохождения службы в армии бесплатно получат необходимые знания, умения и навыки профессий, потребность в которых ощущается на отечественном рынке.

«Профессиональное образование солдаты будут получать в учебных центрах подготовки младших специалистов Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, департаментов связи, войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности. Солдаты срочной службы освоят военные профессии двойного назначения: водителей большегрузных машин, экскаваторщиков, трактористов, путепрокладчиков, дизелистов — электриков, специалистов связи и многих других. Полученные специальности, будут полезны молодым людям и после службы в армии», — говорится в сообщении министерства.

Учебная рота для подготовки водителей грузовых автомобилей уже создана в Учебном центре Сухопутных войск. Ежегодно здесь планируется готовить около 160 специалистов востребованной на рынке труда профессии. Занятия планируется начать в следующем году.