Москва, 26 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Москве в зимнем сезоне 2021−2022 гг. работу новогодних ярмарок и катков не отменят из-за коронавируса. Решение о проведении все фестивалей зимой уже принято. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве

По его словам, фестиваль «Путешествие в Рождество» будет обязательно. Будут работать катки и шале, развернется новогодняя торговля. Всё будет работать.

«Мастер-классы, мероприятия в помещениях, концерты будут проводиться, только если позволит ситуация. Полноценно фестивали вернутся в Москву, когда закончится пандемия «, — уточнил Собянин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в зимнем сезоне 2020−201 гг. из-за пандемии коронавируса новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве не проводился.

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