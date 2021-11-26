Благовещенск, , 10:14 — REGNUM Исследование на коронавирус должно проводиться в Амурской области не дольше 48 часов. По истечению этого времени с момента сдачи анализа амурчане должны получить результат. Такое распоряжение сделала глава региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе правительства Приамурья.

Коронавирус Permkrai.ru

Читайте также: Бизнесмены Приамурья попросили губернатора ослабить антиковидный режим

«Сроки исследований на COVID-19 и информирование людей об их результатах необходимо ускорить. Для первичной диагностики заболевания медицинским организациям нужно активнее пользоваться экспресс-тестами. В регионе их на сегодняшний день достаточное количество. Чем раньше жители области смогут получить информацию о состоянии своего здоровья, тем быстрее они смогут принять меры — уйти на самоизоляцию, начать лечение, и тем самым сократить риски распространения вируса», — сказал губернатор Василий Орлов на заседании оперативного штаба.

В области продолжают принимать пациентов с коронавирусом 31 госпиталь, 20 из которых — провизорные, остальные — инфекционные. В стационарах проходят лечение 1974 жителя региона. Всего борются с коронавирусом в данный момент 8640 амурчан. За последние 5 дней количество пациентов уменьшилось на 6,2%, число госпитализированных больных — на 3,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области предприниматели, работающие в сфере общественного питания, полностью привили 90% сотрудников. В связи с этим они обратились к главе региона Василию Орлову с просьбой смягчить ограничения, действующие в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.