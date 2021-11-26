Кабул, , 10:14 — REGNUM Италия предоставила убежище Шарбатгуль, афганке, которая приобрела всемирную известность в восьмидесятых годах благодаря публикации ее фотографии в журнале NationalGeographic.

Офис премьер-министра Италии Марио Драги объявил в четверг, 25 ноября, что Шарбатгуль прибыла в Рим, передает BBC.

В заявлении офиса Драги говорится, что после августовских событий (захват Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) некоторые активисты гражданского общества призвали итальянское правительство помочь вывести Шарбатгуль из Афганистана, в результате чего Совет министров Италии позволил ей прибыть в страну в рамках более крупной программы по переселению афганцев.

Некоторые западные СМИ окрестили Шарбатгуль «афганской Мона Лизой».

От мировой известности до заключения в Пакистане

Фотография Шарбатгуль была сделана Стивом Маккарри в лагере беженцев на северо-западе Пакистана в 1984 году, на ней изображена афганская девушка с уникальными зелеными глазами. Это фото появилось на обложке журнала National Geographic в следующем году (1985), и получила всемирную известность.

Стив Маккарри снова встретился с Шарбатгуль в 2002 году, она проживала в отдаленной деревне; была замужем и воспитывала троих детей.

Она оставалась в Пакистане в течение многих лет, пока в 2016 году не стало известно, что пакистанская полиция арестовала Шарбатгуль «по обвинению в использовании поддельного пакистанского удостоверения личности», а затем пакистанский суд постановил, что Шарбатгуль должна быть выслана из страны.

Она содержалась в центре предварительного заключения в Пешаваре, Пакистан, где суд приговорил ее к 15 дням тюремного заключения, и по истечении этого срока она он должна была быть депортирован из Пакистана. Шарбатгуль была доставлена в больницу до окончания 15-дневного срока.

Арест Шарбатгуль вызвал негативную реакцию в Пакистане, и официальные лица афганского правительства, в том числе посол Афганистана в Пакистане, предприняли срочные дипломатические усилия для ее освобождения. Она вернулась в Афганистан и была принята бывшим президентом Ашрафом Гани. Президентская администрация объявила, что ей был предоставлен дом в Кабуле.