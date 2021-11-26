Москва, , 10:22 — REGNUM Методику оценки уровня бедности в России следует изменить — ввести «границу бедности» с учётом инфляции. Об этом сообщили 26 ноября журналистам в Министерстве труда и социальной защиты населения РФ.

Бедность — гораздо ближе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Минтруд представил предложения по изменению методики оценки уровня бедности. Предложенная методика предполагает введение границы бедности и учет инфляции при оценке уровня бедности», — сообщили в министерстве.

В Минтруде предложили считать последнее значение прожиточного минимума (за четвёртый квартал 2020 года), рассчитанное на основе потребительской корзины, базовой границей. В дальнейшем эту величину следует раз в квартал индексировать по уровню инфляции.

Это обеспечит сопоставимость данных прошлых расчетов, проводившихся до перехода на новую модель установления прожиточного минимума, с данными за последующие периоды.

Так, уровень бедности за первые три квартала оценят с применением границы бедности. Этот показатель не отразится на назначении мер соцподдержки, для назначения, как и прежде, используют прожиточный минимум.

Новое понятие используют для того, чтобы рассчитать показатель уровня бедности, то есть определить численность граждан в категории бедных.

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