Адана, Турция, , 10:10 — REGNUM В пятницу, 26 ноября, в Турции были задержаны 17 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 26 ноября сообщает телеканал CNN Turk.

Демонстрация сторонников РПК Petar Milošević

По информации источника, указанные люди были задержаны в рамках расследования в отношении РПК в южной турецкой провинции Адана на основании ордеров, которые выдала прокуратура региона.

Также указывается, что задержанных доставили в местные отделения полиции и добавляется, что, согласно предварительным данным, все они вели деятельность от имени РПК и вели ее пропаганду в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября полиция турецкого города Стамбула применила слезоточивый газ для разгона акции протеста и женского марша в центре города