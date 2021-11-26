Астрахань, , 10:29 — REGNUM В Астрахани задержан мужчина, который жестоко избил посетительниц одного из кафе в городе Астрахани. Им оказался 25-летний житель Дагестана, устроивший расправу над двоими девушками. В МВД по Астраханской области сообщили об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста.

Кулак Pavlofox

Инцидент произошел 16 ноября 2021 года в кафе в Ленинском районе Астрахани, однако известно о нем стало спустя почти неделю, когда в МВД по Астраханской области сообщили о задержании хулигана и о возбуждении в отношении него уголовного дела.

«Полицией опрошены очевидцы и изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются. Назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных потерпевшими телесных повреждений. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Известно, что задержанный признался в содеянном и попросил прощения у родных избитых им девушек. На видеокамеру оперативников житель Дагестана заявил о том, что сожалеет о случившемся и раскаивается. Между тем за совершенное им преступление хулигану грозит до пяти лет лишения свободы.