Кемерово, , 10:08 — REGNUM После аварии в кузбасской шахте «Листвяжная» задержано пять человек. Об этом на встрече с родственниками погибших шахтёров сегодня, 26 ноября, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Задержание руководства шахты «Листвяжная» Sledcom.ru

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По его словам, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, а также лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка шахты «Листвяжная».

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