Ульяновск, , 10:06 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и региональное правительство выражают соболезнования в связи с трагедией в Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Шахта лифта Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Алексея Русских, произошла «ужасная трагедия», выразив «глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибших»:

«Светлая им память, а пострадавшим — скорейшего выздоровления. В эти скорбные дни Ульяновская область разделяет боль утраты с жителями Кузбасса».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Кемеровской области объявлен Днём траура по погибшим на шахте «Листвяжная». Взрыв унёс жизни 52 человек, в том числе погибли 46 шахтёров и шесть спасателей. В больницы госпитализированы порядка 50 пострадавших.