Ульяновск, 26 ноября 2021, 10:06 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и региональное правительство выражают соболезнования в связи с трагедией в Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»
По словам Алексея Русских, произошла «ужасная трагедия», выразив «глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибших»:
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Кемеровской области объявлен Днём траура по погибшим на шахте «Листвяжная». Взрыв унёс жизни 52 человек, в том числе погибли 46 шахтёров и шесть спасателей. В больницы госпитализированы порядка 50 пострадавших.